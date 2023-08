La Luna come ben sappiamo è l’unico satellite della Terra ed è anche un fenomeno celeste che da sempre ha affascinato le popolazioni di tutte le epoche.

Molte sono state, nel corso dei secoli, le poesie e le canzoni dedicate a questo splendido corpo celeste e c’è chi ogni notte si apposta a scrutare il cielo per non perdersi nemmeno una delle incredibili fasi che la luna attraversa durante il mese.

Appurato che la luna è strepitosa anche in condizioni ‘normali’ esistono poi dei fenomeni celesti ancora più strabilianti che riguardano questo globo.

La luna può infatti assumere diverse colorazioni che vanno dal bianco, al giallo, al rosso, al rosa e per finire anche al blu.

Luna Blu, il fenomeno celeste da non perdere

Il calendario celeste ci ricorda che proprio quest’anno è in arrivo un evento rarissimo che accade ogni due o tre anni e che riguarda proprio il colore del nostro satellite. Il fenomeno prende il nome di Luna Blu e in alcuni casi può addirittura essere una Superluna (accade quando la Terra è più adiacente all’orbita della Luna e ciò la fa apparire molto più grande).

Ma come può la Luna apparire blu ai nostri occhi? Si tratta della seconda luna piena del mese che per circostanze legate a condizioni atmosferiche specifiche come polvere nell’aria dovuta a eruzioni vulcaniche o incendi nei boschi appare di uno splendente colore blu intenso.

Indipendentemente dai fenomeni che causano questa particolare colorazione, la Luna Blu è uno spettacolo da non perdere.