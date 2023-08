Lidl è un supermercato che negli ultimi mesi è stato in grado di ridurre al massimo la spesa che gli utenti finali si ritrovano a dover sostenere, nel momento in cui siano interessati all’acquisto di tecnologia e di beni di prima necessità. Il risparmio è dietro l’angolo, anche se è comunque necessario sottostare a piccole limitazioni.

Prima fra tutte la necessità di acquistare direttamente nei punti vendita, infatti il volantino non è mai attivo sul sito ufficiale, sarà sempre e soltanto necessario recarsi personalmente in un negozio, per riuscire comunque a completare l’ordine. In secondo luogo le scorte sono estremamente limitate, per questo motivo potrebbero terminare ancora prima dell’effettiva scadenza della campagna.

Lidl, le offerte hanno prezzi assurdi

Da Lidl potete acquistare tantissimi prodotti per la cucina a prezzi convenienti, come ad esempio il forno a microonde da 17 litri, che gli utenti dovranno pagare solamente 59 euro.

Il prodotto ha il classico form factor, con forma rettangolare, realizzato perlopiù in plastica, dimensioni 44,6 x 24,1 x 35,9 centimetri, e piatto girevole in vetro effettivamente incluso, in modo da facilitare la cottura stessa. Sulla parte anteriore destra trovano posto le manopole che ne permettono il controllo del funzionamento, con superiormente la potenza, espressa in watt, mentre inferiormente il timer da impostare, dopo il quale il microonde si spegnerà.

Come vi abbiamo accennato in precedenza, le scorte sono limitate, se interessati consigliamo di ricorrere subito all’acquisto.