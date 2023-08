Ultimo giorno di validità di una delle campagne promozionali più interessanti del momento, da Euronics gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, con i quali riuscire comunque a godere di un risparmio davvero unico nel loro genere, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza.

La soluzione di cui vi parliamo oggi è da ritenersi valida in ogni singolo negozio in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque si desideri, senza vincoli o limitazioni. Allo stesso modo è importante ricordare che gli ordini effettuati sul sito ufficiale potrebbero avere un prezzo differente.

Euronics, le offerte al 50% fanno impazzire tutti

Gli utenti che oggi vogliono cercare di risparmiare il più possibile con Euronics non devono fare altro che approfittare della corrente campagna promozionale, che promette lo sconto del 50% sul meno caro di una coppia di prodotti effettivamente aggiunti al carrello. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, gli utenti non devono fare altro che recarsi in un negozio sul territorio, e selezionare uno tra grande/piccolo elettrodomestico del valore di almeno 399 euro (oppure anche un televisore).

Successivamente non resta che aggiungere un secondo prodotto di qualsiasi categoria merceologica, e prezzo, godendo di uno sconto più unico che raro; come vi avevamo anticipato, recandosi successivamente in cassa si avrà diritto a ricevere una riduzione del 50% sul valore di listino del meno caro della coppia selezionata. I dettagli sono raccolti direttamente a questo indirizzo.