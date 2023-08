Alcune risposte a dir allucinanti del servizio Google Search Generative Experience stanno destando non poco scalpore. In particolare, le polemiche sono legate ai responsi che l’IA offre quando le si chiede chi siano i migliori leader al mondo.

In questi, la funzionalità sperimentale inserisce figure controverse appartenenti alla storia mondiale, scaturendo non poche polemiche.

Altri malfunzionamenti di Google Search Generative Experience

Quando si pone una domanda a SGE, accessibile solo in via sperimentale da un determinato numero di persone, su chi siano stati i leader più importanti ed efficaci, l’IA restituisce una risposta a dir poco inaccettabile. Lo scalpore non è tanto dato dal risultato dalla ricerca in sé, quanto dal modo in cui queste figure vengono descritte e quasi elogiate.

Parliamo di personaggi come Hitler o Mao Zeodong, persone che hanno commesso atti atroci e che di certo non dovrebbero essere presi come esempio positivo. Essendo comunque contenuti creati da un’intelligenza artificiale, non si può pensare di dare la colpa a Google. Tuttavia, la cosa non è passata inosservata e non ha fatto altro che alimentare i dibattiti sulle IA in merito a temi sensibili e che richiedono un’elaborazione più studiata e meditata anche in base ad altri fattori.

Parliamo di questioni come l’etica, in vista dell’eventuale diffusione di SGE, che pare non essere presente in questi sistemi basati soltanto sull’analisi dei dati. Nel riquadro a destra dell’IA è specificato che si tratta ancora di una funzione in via sperimentale e che la qualità delle risposte potrebbe anche non essere soddisfacente o addirittura errata. Ciò non ha placato i dibattiti, anzi tutt’altro. Ci si domanda come queste magari possano influire in futuro sulle giovani menti in cerca di informazioni a loro sconosciute.

Insomma pare che Google abbia ancora molto su cui lavorare, considerando anche che sta lavorando su di un’altra intelligenza artificiale generativa (Gemini), sorella della chatbot Bart, e che debba placare gli animi degli “oppositori” delle IA.