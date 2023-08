Dopo la novità non propriamente positiva degli account a pagamento, finalmente, in Europa, grazie all’intervento del Digital Service Act dell’UE, potremmo visualizzare di nuovo su Instagram e Facebook i contenuti secondo quando sono stati pubblicati, cioè in ordine cronologico. La novità è stata diffusa direttamente dal proprietario di entrambi i social, Meta, nella breve attesa dell’entrata in vigore delle nuove norme.

Meta ha commentato dicendo che questa nuova/vecchia funzione offrirà un maggiore controllo sull’esperienza di navigazione attraverso le app entro la fine del mese. Gli utenti europei potranno visualizzare, inoltre, sia le Storie che i Reels soltanto se seguono l’account, in più saranno ordinati in maniera cronologica.

Cosa consente la novità su Instagram e Facebook

L’introduzione della funzione ha riscontrato particolare favore dalle autorità europee e dagli utenti, che da anni ne chiedevano il ritorno. Instagram offre la possibilità di guardare i post con i tab “Preferiti” e “Seguiti” ma evidentemente non basta.

Il Digital Service Acts dell’UE si va ad aggiungere al DMA. L’obiettivo è quello di avere uno spazio più sicuro in cui ci sia parità di visualizzazione sia per le imprese che per i consumatori. Nick Clegg, che si occupa degli affari globali per Meta, ha commentato che l’azienda sostiene il regime normativo fondato sull’armonia e sulla protezione dei diritti degli utenti, mantenendo al contempo lo spirito innovativo. La reintroduzione dell’ordine cronologico è stata accolta con favore: il fine è quello di offrire una maggiore trasparenza e responsabilità nella pubblicazione dei contenuti.

Sentivate il bisogno del ritorno di questa funzione o pensate che sia solo una trovata commerciale? Finalmente verranno premiati i contenuti? Lo vedremo.