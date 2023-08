In questi giorni tutti gli appassionati di stelle e spazio hanno rivolto la loro attenzione alla Luna a causa della missione russa finita con un fallimento in quanto il lander che avrebbe dovuto allunare si è schiantato distruggendosi completamente, ciò non toglie però che lo spazio attorno a noi è infinito e ci sono tantissimi corpi da osservare e a quanto pare il James Webb Space Telescope non ha esitato nemmeno un attimo a ricordarcelo, lo strumento ci ha infatti regalato due nuovi scatti della Nebulosa ad Anello, oggetto che da sempre affascina tutti i ricercatori.

Le immagini nel dettaglio sono due, una prodotta con NIRCam per il vicino infrarosso e MIRI per il medio infrarosso, già in passato la nebulosa era stata osservata da Hubble, ma ora gli occhi di Webb hanno aggiunto numerosi dettagli che sono ancora più spettacolari grazie alla post produzione.

Colori e composizione

La nebulosa nel dettaglio ha al suo interno delle zone ricche di idrogeno molecolare e molto calde, circondate invece da un sottile anello costituito da molecole ricche di carbonio chiamate idrocarburi policiclici aromatici.

L’origine di questa forma secondo gli scienziati potrebbe essere legata alla presenza di una seconda stella che ruota attorno alla nebulosa in una distanza pari a quella tra Terra e Plutone, sebbene non sia ancora stata rilevata e dunque rimane un’ipotesi.

Per quanto riguarda l’osservazione e i filtri utilizzati ne abbiamo di specifici in base agli occhi di Webb sfruttati: