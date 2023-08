Le radiazioni elettromagnetiche emesse dagli smartphone possono essere molto pericolose, o meglio lo possono essere più di quanto avreste mai immaginato, la stessa OMS lo ha confermato inserendole tra le probabili cancerogene.

Dovete sapere a tutti gli effetti che ogni smartphone in commercio emette un determinato quantitativo di radiazioni, che essendo utilizzato molto vicino al nostro corpo, vengono assorbite direttamente dall’organismo. Proprio data la loro pericolosità, è bene prestare attenzione al livello di esposizione, riducendola al minimo, ma allo stesso tempo è importante che il quantitativo emesso non sia così elevato, da qui nasce la necessità di non raggiungere livelli alti di SAR, o meglio definito tasso di assorbimento specifico.

Scoprite subito le offerte Amazon che potete avere gratis solamente con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Radiazioni elettromagnetiche, ecco quali sono gli smartphone pericolosi

L’Unione Europea, come più volte vi abbiamo raccontato in passato, ha imposto un limite di 2 W/kg, in questo modo il consumatore è in parte “protetto”, sebbene comunque le differenze siano pressoché minime in termini di resa finale.

Gli stessi produttori nel corso degli anni hanno cercato di ridurre al massimo il SAR dei dispositivi mobile, e per questo motivo i modelli più “pericolosi” sono i più datati, come nel caso di Xiaomi A1, fermo a 1,75 W/kg, passando anche per Huawei Mate 9, che raggiunge la quota di 1,69 W/kg.

A prescindere dal prodotto di cui siete in possesso, ricordatevi comunque che è assolutamente consigliato ridurre al massimo l’esposizione, indipendentemente dal fatto che sia un prodotto più o meno nuovo.