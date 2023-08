Nell’ultimo periodo, Samsung, la nota azienda informatica coreana di importanza mondiale, sta lavorando al fine di creare un nuovo dispositivo ISOCELL HP2. Tale dispositivo si propone l’obiettivo di diventare una delle migliori fotocamere esistenti al momento sul mercato.

Infatti, la tecnologia ISOCELL installata sui propri smartphone, aiuta gli utenti a catturare dettagli piccolissimi e a fare foto stupende anche in situazioni difficili.

Insomma, un’esperienza di immagine del tutto nuova che ad occhio nudo non sarebbe possibile, né insieme ad altre fotocamere non troppo elaborate.

A tal proposito, sembra infatti che l’azienda si stia dedicando alla realizzazione di tre ISOCELL all’avanguardia, destinati al mercato verso l’inizio dell’anno 2004.

Ma vediamo in dettaglio i sensori a cui Samsung sta dedicando attualmente le sue ricerche;

Il sensore Samsung ISOCELL GN6 da 50 mp e con pixel da 1.6 micrometri;

e con pixel da Il sensore Samsung ISOCELL HP 7, da 200 mp e con pixel da 0,08 micrometri;

e con pixel da Sensore Samsung ISOCELL HU1, da 440 mp e con pixel di dimensioni sconosciute.

Samsung e i nuovi sensori ISOCELL

Il sensore HU1, in particolare, sembra sarà disponibile su un nuovo modello di smartphone, ovvero sul Samsung Galaxy S25 Ultra.

È importante specificare come fotocamere di questo tipo necessitino di un supporto, ovvero di un SOC adatto ed affidabile. Quando parliamo di SOC facciamo riferimento all’acronimo indicativo del termine Security Operations Center, ovvero si tratta di un’organizzazione che lavora al fine di tutelare la sicurezza delle informazioni di un’intera azienda.

A tal proposito, Samsung sta lavorando per la realizzazione di un chipset dedicato. Ovvero un insieme di circuiti, come dice appunto la parola, in quanto parliamo di “set di chip”, che troviamo all’interno di una scheda madre e che si occupa di gestire il traffico dati tra i vari componenti. Questo probabilmente apparterrà alla linea Exynos 2500, in grado di garantire un’esperienza di scatto di ben 440 MP e dimostrarsi fortemente concorrenziale rispetto ad altri dispositivi in termini di efficacia e qualità.

Fa abbastanza discutere la questione delle dimensioni della fotocamera, di cui al riguardo Samsung non si è ancora espressa. È possibile, infatti che la nostra azienda coreana stia cercando un modo per installare una fotocamera di particolari dimensioni su uno smartphone? Non ci resta che stare ad aspettare il suo lancio definitivo per ulteriori informazioni al riguardo.