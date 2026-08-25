iliad lancia TOP 230: 230 GB a 9,99 euro al mese per sempre

Con iliad TOP 230 il back to school si apre con una nuova proposta mobile pensata per chi cerca un’elevata quantità di GIGA senza rinunciare a un prezzo mensile stabile. L’offerta mette a disposizione 230 GB in Italia a 9,99 euro al mese, con la possibilità di utilizzare anche una quota dedicata al roaming nell’Unione Europea.

Il prezzo di listino è 9,99 euro al mese, ma fino al 29 ottobre 2026 è possibile attivare TOP 230 attraverso i canali di vendita iliad. La tariffa è proposta per sempre, sia per i nuovi utenti sia per i già clienti che scelgono di effettuare l’upgrade.

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230 GB in Italia e 18 GB per il roaming UE

La dotazione principale di TOP 230 comprende 230 GB utilizzabili in Italia, con 5G e VoLTE inclusi. A questa soglia si aggiungono 18 GB dedicati al roaming nell’Unione Europea, che non vengono sottratti dal quantitativo nazionale.

La distinzione tra le due quote consente quindi di utilizzare i GIGA previsti per il roaming durante i soggiorni nei Paesi dell’UE senza intaccare i 230 GB disponibili in Italia. La fonte specifica inoltre che il roaming comprende anche i minuti illimitati per le chiamate in UE.

Il piano include minuti e SMS illimitati in Italia e nell’Unione Europea, secondo condizioni di uso lecito e corretto. Sono inoltre comprese le chiamate dall’Italia verso numeri fissi internazionali e verso numeri mobili di Stati Uniti e Canada, oltre a numerosi numeri internazionali inclusi nell’offerta.

Il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree raggiunte dalla copertura 5G dell’operatore.

Attivazione fino al 29 ottobre e spazio anche ai già clienti

TOP 230 è disponibile dal 25 agosto alle ore 15:00 fino al 29 ottobre 2026 alle ore 15:00. La proposta non è quindi riservata esclusivamente a chi entra per la prima volta nell’operatore: anche gli utenti iliad già attivi possono accedere all’offerta attraverso la procedura di upgrade. La nuova tariffa si inserisce nelle proposte che puntano a mantenere separati il volume di traffico nazionale e quello destinato al roaming europeo, evitando che l’utilizzo dei GIGA all’estero riduca la disponibilità prevista per l’Italia.

Accanto a TOP 230, Iliad segnala anche TOP 30 MONDO, disponibile fino al 10 settembre. In questo caso la dotazione sale a 300 GB in Italia e 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi del mondo, compresa l’Unione Europea, al prezzo di 12,99 euro al mese per sempre.