Samsung Galaxy S25 Edge: sottile, leggero e progettato nei minimi dettagli

Il Galaxy S25 Edge, fin dalla sua presentazione, è stato al centro di confronti con il fratello maggiore S25Plus. In apparenza simili, i due dispositivi condividono lo stesso display da 6,7” e una forma pressoché identica, ma basta andare sotto la sua struttura per accorgersi delle differenze reali. Un video di smontaggio pubblicato da un canale sudcoreano ha svelato un dettagliato lavoro di alleggerimento condotto da Samsung, che ha coinvolto quasi ogni singolo componente interno dello smartphone.

Galaxy S25 Edge: precisione oltre l’estetica, la differenza è nei dettagli

Il Galaxy S25 Edge pesa 163g, ben 27 in meno rispetto all’S25Plus. Tale risultato non è stato ottenuto con semplici tagli, ma attraverso una riprogettazione accurata di tutta la struttura interna. Il telaio centrale, ad esempio, è in titanio anziché in alluminio, con una riduzione di 2,8g. Nonostante il titanio sia più pesante, Samsung ha utilizzato meno materiale, senza compromettere la resistenza. La batteria, elemento chiave del risparmio di peso, è più leggera di ben 12,6g. Ma anche altri componenti come scheda madre, modulo fotocamera, vibrazione, NFC e altoparlanti sono stati rimpiccioliti.

Samsung ha chiaramente puntato a un equilibrio tra design e funzionalità. Il Galaxy S25 Edge non è solo più sottile, 1,5mm in meno, ma anche frutto di una raffinata ottimizzazione interna. Ogni grammo risparmiato è il risultato di una scelta consapevole, come la sostituzione dei materiali o la semplificazione dei moduli elettronici. Questa scelta ha permesso di creare un telefono che, pur sacrificando il teleobiettivo e una parte della batteria, risulta più maneggevole e gradevole all’uso di tutti i giorni.

Le reazioni online, però, restano contrastanti. Molti appassionati faticano a giustificare il prezzo più elevato dell’Edge rispetto al Plus, considerando le rinunce tecniche. Altri, invece, apprezzano il lavoro di miniaturizzazione e il comfort d’uso. È evidente che Samsung ha voluto offrire una nuova interpretazione del top di serie, in cui il valore risiede anche nell’esperienza d’uso e non solo nella scheda tecnica. Insomma, chi privilegia leggerezza e design raffinato, troverà nell’S25 Edge una scelta convincente, soprattutto dopo averne scoperto il complesso lavoro ingegneristico che si trova al suo interno.