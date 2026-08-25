IFA 2026: LG punta sull’efficienza energetica con i nuovi elettrodomestici

LG porta a IFA 2026 una strategia che punta a estendere l’alta efficienza energetica a una parte sempre più ampia del proprio catalogo. L’azienda presenta nuove lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi e lavastoviglie progettati per raggiungere livelli di consumo particolarmente contenuti.

Lavatrici, lavasciuga e asciugatrici puntano sui consumi

Nella Energy Leadership Zone dello stand LG saranno presenti le nuove soluzioni dedicate al bucato. Tra queste figura una nuova lavatrice della gamma Next AI DD, capace di raggiungere la classe energetica A-70%. La proposta comprende anche una nuova lavasciuga che raggiunge la classe A-30% nella fase di lavaggio e A-10% considerando il ciclo completo di lavaggio e asciugatura. LG prevede inoltre di estendere questo livello di efficienza ai nuovi prodotti di fascia media, sfruttando componenti e tecnologie già sviluppati dall’azienda.

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Un ruolo importante è affidato al motore Direct Drive e all’avanzato compressore Inverter, sistemi progettati per modulare velocità e potenza durante le diverse fasi del ciclo. L’obiettivo è ottimizzare il funzionamento del motore e contenere l’impiego di energia. Sulle nuove asciugatrici arriva invece la tecnologia Dual Inverter Heat Pump, che recupera e riutilizza il calore all’interno del sistema. In questo modo LG punta a diminuire i consumi mantenendo le prestazioni necessarie per l’asciugatura.

Frigoriferi e lavastoviglie completano la strategia

L’espansione dell’efficienza riguarda anche la refrigerazione domestica. LG presenta una selezione di frigoriferi in classe A, compresi modelli combinati capaci di superare fino al 35% i requisiti della classe A. La gamma comprende inoltre modelli Side-by-Side e French Door classificati in classe A. Il controllo della temperatura e il motore Inverter contribuiscono alle prestazioni energetiche, mentre l’intelligenza artificiale viene utilizzata attraverso la funzione AI Saving. Il sistema analizza i dati relativi all’utilizzo nell’arco di tre settimane e adatta automaticamente il funzionamento del raffreddamento in base alle abitudini rilevate, con l’obiettivo di contenere i consumi nei periodi di minore utilizzo.

Anche le nuove lavastoviglie LG seguono la stessa impostazione. Quasi tutti i modelli raggiungono la classe energetica A grazie a una nuova unità di azionamento compatta, progettata per ridurre il consumo di acqua e, di conseguenza, l’energia necessaria per riscaldarla. A questo si aggiunge un motore Inverter ulteriormente ottimizzato. I modelli di vertice integrano invece la tecnologia Hybrid Air Dry, che migliora la circolazione dell’aria e permette di ridurre i tempi di asciugatura, arrivando a un risparmio energetico fino al 30% superiore rispetto ai requisiti della classe A.

Per l’utilizzo quotidiano LG introduce anche AI SenseClean, una tecnologia che può elaborare fino a 32 variabili per personalizzare il ciclo di lavaggio. Temperatura e durata vengono quindi adattate in funzione delle condizioni rilevate, con l’obiettivo di bilanciare efficacia della pulizia, consumo energetico e utilizzo dell’acqua.

Le nuove soluzioni ad alta efficienza saranno visibili alla Energy Leadership Zone dello stand LG durante IFA 2026, in programma dal 4 all’8 settembre presso la Messe Berlin, nel Padiglione 18.