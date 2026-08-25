ASUS ROG a Gamescom 2026: le principali novità

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato a Gamescom 2026 una vasta gamma di prodotti destinati al gaming competitivo, agli eSport e agli utenti che cercano configurazioni altamente personalizzabili. La presentazione comprende monitor OLED ad altissimo refresh rate, periferiche gaming, controller, sistemi audio, router WiFi 8 e schede grafiche in edizione speciale.

Il lancio coincide con il 20° anniversario di ROG, che durante Gamescom propone anche eventi per la community, giveaway, competizioni e attività con il Team Vitality. Per l’anniversario, ROG sostiene inoltre SpecialEffect con un’asta benefica su eBay, attiva dal 25 agosto al 4 settembre, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione.

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I nuovi monitor OLED per gli eSport

Il cuore della presentazione è rappresentato dai tre nuovi monitor ROG Ace da 24,5 pollici, sviluppati anche con il contributo di giocatori professionisti:

ROG Swift OLED PG259QWS Ace , con refresh rate di 720Hz e tempo di risposta di 0,02 ms ;

, con refresh rate di e tempo di risposta di ; ROG Strix OLED XG259QDPG Ace , con pannello RGB QD-OLED a 560Hz ;

, con pannello RGB QD-OLED a ; ROG Strix OLED XG259QDNS Ace, con pannello RGB QD-OLED a 360Hz.

Il PG259QWS Ace rappresenta il modello di punta ed è indicato da ROG come il monitor OLED più veloce mai realizzato. È stato inoltre selezionato come monitor eSport ufficiale del PGL CS2 Major 2026.

Tutta la gamma Ace integra strumenti pensati per i professionisti, tra cui scale di regolazione, menu OSD rapido e modalità colore dedicate agli eSport. La tecnologia GaNFET nell’alimentazione contribuisce invece alla gestione termica e alla protezione del pannello OLED.

ROG ha presentato anche i monitor Strix XG27UCMG e XG27ACNS, entrambi dotati di tecnologia Triple Mode. Il primo permette di scegliere tra 4K a 240Hz, QHD a 400Hz e FHD a 488Hz, mentre il secondo arriva fino a 920Hz in HD, passando per QHD a 475Hz e FHD a 620Hz.

Mouse, tastiere e controller per la personalizzazione

Sul fronte delle periferiche arrivano il ROG Gladius IV Ace, mouse ergonomico da appena 56 grammi, con sensore da 65.000 DPI, wireless 8K e sette configurazioni di peso, e il ROG Spatha X 65K, mouse MMO con 12 pulsanti programmabili, cinque configurazioni di peso e switch intercambiabili.

Per il controllo dei giochi, il ROG Raikiri II Pro PC introduce joystick TMR hot-swappable, polling rate fino a 8K, quattro pulsanti posteriori rimovibili e fino a 79 ore di autonomia in modalità wireless 2,4 GHz.

La nuova ROG Strix Morph 96 X Wireless è invece una tastiera meccanica al 96% con switch hot-swappable, connessione tri-mode, illuminazione personalizzabile e compatibilità anche con macOS. A questa si aggiunge la ASUS TUF Gaming K4 Magnetic, dotata di switch magnetici con attuazione regolabile da 0,1 a 3,3 mm, Rapid Trigger e polling rate di 8000Hz.

Audio e connettività WiFi 8

ROG amplia anche il comparto audio con la ROG Gjallar, soundbar gaming accompagnata da subwoofer wireless e compatibile con Dolby Atmos. Sono presenti anche microfoni integrati con cancellazione dell’eco e connettività multi-piattaforma.

Per la rete arrivano il ROG Rapture GT-BN98, presentato come primo router gaming WiFi 8 al mondo, con velocità quad-band fino a 25.000 Mbps, doppie porte 10G e quattro porte 2.5G, e ASUS ZenWiFi BN12, sistema mesh WiFi 8 tri-band fino a 19.000 Mbps e con copertura dichiarata fino a 2.000 metri quadrati.

Le schede grafiche speciali

ASUS ha inoltre presentato le GPU ASUS T1 GeForce RTX 5070 e RTX 5060 Ti, realizzate in collaborazione con il team T1 di League of Legends e caratterizzate da un design ispirato alla squadra.

La TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition, sviluppata con AMD e CAPCOM, adotta invece un’estetica ispirata a Onimusha: Way of the Sword, con chassis e backplate personalizzati e accessori dedicati. Tra le proposte figura anche la ASUS XG Core, scheda grafica esterna con AMD RX 9060 XT LP, 16GB di memoria e 406 TOPS INT4, pensata sia per il gaming sia per attività AI locali.

ROG celebra 20 anni e porta anche il gaming mobile

La partecipazione a Gamescom 2026 serve anche a celebrare i 20 anni di ROG, con la linea ROG Edition 20 e nuovi prodotti dedicati al gaming portatile.

Tra questi figura ROG XBOX Ally X20, dispositivo Windows 11 con AMD Ryzen AI Z2 Extreme, display OLED HDR da 7,4 pollici a 120Hz, luminosità fino a 1.400 nit e sistema di raffreddamento progettato per sostenere un TDP più elevato.

ROG presenta inoltre ROG XREAL R1 Edition 20, pensato per un’esperienza immersiva attraverso funzionalità come FreeLook e 360° Wallpaper.

Infine, dal 25 agosto al 31 dicembre è attiva la campagna Upgrade What Matters, dedicata a configurazioni PC per gaming, creazione di contenuti, AI agentica e utilizzo generale, con proposte distribuite su diverse fasce di prestazioni.