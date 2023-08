Una nuova versione di Android Auto sta per essere lanciata con tantissime novità e cambiamenti destinati a far sognare gli utenti in un futuro ricchissimo di funzioni.

L’update sarà il 10.3, attualmente le novità di cui vi parleremo nel nostro articolo sono da considerarsi disponibili solamente nella Beta, pertanto compariranno presto nelle vostre vetture, con un aggiornamento OTA completamente gratuito.

Android Auto, che aggiornamento speciale sta per arrivare

Una delle novità più interessanti riguarda più che altro la comparsa di un’icona di ricerca completamente ridisegnata, così da facilitare agli utenti l’operazione attraverso album, playlist e canzoni in generale, sfruttando altresì una comodissima tastiera integrata. La funzione, come è giusto che sia del resto, può essere sfruttata solo nel momento esatto in cui l’auto risulta essere parcheggiata, in caso contrario sarà possibile impartire solamente comandi vocali.

Non mancano tante correzioni che migliorano l’esperienza a tutti gli effetti, riducendo al massimo i bug effettivamente verificatisi nel corso degli ultimi mesi. Secondo quanto trapelato, l’aggiornamento dovrebbe venire rilasciato in tempi brevissimi, si pensa anche entro la fine del mese corrente, per questo motivo dovrete attendere davvero poco per il download.

Gli utenti che non volessero aspettare l’update via OTA, potranno installarlo in manuale da fonti esterne sfruttando l’APK che è possibile trovare direttamente sul web. Un’operazione non proprio semplice, ed in alcuni casi anche particolarmente rischiosa per svariati motivi.