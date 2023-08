La produzione di massa degli iPhone 15 è stata appena appena avviata ma l’attenzione è già rivolta a quelli che saranno gli aggiornamenti introdotti da Apple sugli iPhone 16. A suscitare particolare curiosità in questi ultimi giorni sono soprattutto le voci sull‘iPhone 16 Pro che, secondo alcuni esperti, accoglierà gran parte delle novità.

Apple introdurrà tantissime novità su iPhone 16 Pro!

A svelare gran parte delle novità previste su iPhone 16 Pro è Jeff Pu, analista di Haitong International Securities, secondo il quale il dispositivo sarà in grado di supportare il Wi-Fi 7, il che permetterà di usufruire di una maggiore velocità e sicurezza. Inoltre, la fonte ritiene che il melafonino accoglierà un nuovo sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel, che andrà a sostituire il sensore da 12 megapixel che molto probabilmente vedremo anche su iPhone 15.

La linea di iPhone in arrivo il prossimo mese sarà protagonista di un importante aggiornamento che coinvolgerà il comparto fotografico ma il sensore introdotto da Apple lo scorso anno su iPhone 14 Pro non sarà effettivamente sostituito bensì accostato a un nuovo teleobiettivo periscopico. Molto probabilmente, dunque, Apple attenderà il prossimo anno prima di creare un dispositivo dalla qualità fotografica decisamente all’avanguardia.

L’emergere di queste informazioni favorirebbe le voci secondo le quali sarebbe scelta saggia quella di rinunciare ai nuovi iPhone e attendere il prossimo anno prima di cambiare smartphone. Bisogna però tenere in considerazione che, quanto trapelato non poggia ancora su basi solide e che siamo ancora parecchio lontani dal debutto dei dispositivi in questione. Apple potrebbe ribaltare la situazione e stupire tutti!