L’evento più atteso dell’anno dagli appassionati del mondo Apple è alle porte e la domanda più frequente in questa occasione è sempre la stessa: passare al nuovo iPhone o attendere l’arrivo degli iPhone 16?

Alcuni esperti hanno già risposto al quesito giustificando la loro idea tramite alcune previsioni sulle novità che Apple introdurrà sulla linea di iPhone 16 in arrivo nel 2024.

Uredditor, noto anche come Unknowz21, ha espresso il suo parere su X affermando che aspettare il 2024 potrebbe essere la scelta migliore poiché gran parte degli aggiornamenti introdotti su iPhone 15 sono soltanto sopravvalutati. Inoltre, la fonte ritiene che Apple sia attualmente a lavoro su tante novità decisamente interessanti, che potrebbero fare il loro debutto soltanto nel 2024.

After the 15 series is announced, you can expect a ton of shills to overhype it like it’s the most revolutionary thing in the world.

I’m telling you straight up – they’re just mediocre, not worth it. 2024 lineup is where it’s at 👌

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 10, 2023