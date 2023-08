KONAMI ha annunciato un nuovo ed importante aggiornamento in arrivo per eFootball. Il simulatore calcistico si prepara a salutare la nuova Stagione 0: Pronti all’azione per celebrare l’avvio del Campionato.

Infatti, in occasione della nuova stagione calcistica, la Stagione 0 permetterà a tutti gli appassionati di aggiornare i kit e le maglie delle loro squadre preferite. In questo modo, sarà possibile giocare con le nuove rose e divertirsi con la Serie A.

Il successo di eFootball è innegabile, e lo dimostra anche il seguito ottenuto dalla versione mobile. A febbraio 2023, Konami ha annunciato il raggiungimento dei 600 milioni di download ma questa cifra è già stata superata. A distanza di sei mesi, il titolo può festeggiare i 650 milioni di download.

Konami è pronta a ripartire alla grande, in arrivo la Stagione 0 di eFootball con le nuove rose e le maglie aggiornate per tutte le squadre

Al fine di festeggiare insieme ai propri utenti, Konami ha deciso di lanciare una nuova campagna speciale. A partire dal 3 agosto e per tutto il mese, i giocatori potranno riscattare tantissimi bonus, raggiungere nuovi obiettivi e divertirsi con tanti eventi e sfide.

Accedendo tutti i giorni, i giocatori di eFootball potranno totalizzare fino a 450.000 GP, 150 monete e 3 Epic Chance Deal. Partecipando agli eventi della campagna, si potranno riscattare ulteriori 360.000 GP, 90.000 punti esperienza e 200 monete.

Inoltre, giocare in maniera assidua garantirà ulteriori premi. Non appena si raggiungeranno le 50 partite giocate, gli utenti potranno ottenere 300 monete. Il mese di agosto è quindi uno dei migliori per divertirsi con eFootball e ottenere tanti premi e ricompense. Per maggiori informazioni sulla Stagione 0 e per tutti gli aggiornamenti previsti per il titolo, è possibile visitate il sito ufficiale.