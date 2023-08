La Serie A inizierà ufficialmente il 19 agosto con le prime partite dell’anno, e gli utenti sono oggi alla ricerca della migliore occasione per riuscire a spendere poco, godendo ugualmente dello spettacolo calcistico offerto dal nostro campionato. Come la precedente stagione, anche la corrente porta il consumatore a dover sottoscrivere un contratto con DAZN, detentore dell’intero pacchetto (solo 3 partite sono in co-esclusiva con SKY), ma quanto costa?.

Il prezzo più alto lo ritroviamo nell’abbonamento con rinnovo mensile e possibilità di disdirlo 30 giorni prima del successivo rinnovo, infatti la versione Standard ha un costo di 40,99 euro, mentre la Plus di 55,99 euro (ricordiamo che con Standard avrete visione su due dispositivi in contemporanea ma sulla stessa rete, mentre con Plus su due reti differenti).

DAZN, le occasioni per spendere meno del solito

Per riuscire a risparmiare con DAZN dovete fare affidamento sulla promozione con il vincolo di 12 mesi, soluzione che porta l’utente a non poter abbandonare l’azienda senza dover prima pagare una penale. Optando per il rinnovo mensile la spesa scende a 30,99 euro per la variante Standard e 45,99 euro per il Plus.

La soluzione maggiormente consigliata rientra invece nella variante che prevede il pagamento immediato di tutto l’ammontare, infatti in questo caso il consumatore spenderà 449 euro subito per la variante Plus e 299 euro per la Standard, sempre comunque dovendo sottostare al vincolo contrattuale di 12 mesi.

Tutti gli abbonamenti possono essere attivati direttamente tramite il sito ufficiale di DAZN.