Il 19 agosto avrà il via la nuova Serie A TIM, e come la scorsa stagione, anche il 2023/2024 è completamente in esclusiva si DAZN (solo 3 partite a settimana sono in co-esclusiva con Sky), per questo motivo gli utenti che non vorranno perdersi nemmeno una partita della propria squadra del cuore, saranno costretti a sottoscrivere un abbonamento con DAZN.

I prezzi rispetto all’anno appena trascorso sono nuovamente aumentati, sebbene di base ci si trovi a potersi appoggiare sulle medesime tipologie di abbonamento: Standard, con visione dei contenuti su due dispositivi collegati alla stessa rete, Plus, con visione su due dispositivi su reti differenti. Ma quali sono i costi effettivi per il 2023/2024?

DAZN, sono quasi GRATIS le nuove offerte

Tutti gli utenti possono oggi attivare il piano mensile, con pagamento ogni 31 giorni e possibilità di recedere gratuitamente quando vogliono, pagando 40,99 euro per lo Standard e 55,99 euro per il Plus.

Le soluzioni più economiche sono legate al vincolo di 12 mesi, con il quale l’utente non può abbandonare DAZN prima della scadenza. In questo caso si potrà pagare il canone mensilmente, a 30,99 euro per DAZN Standard e 45,99 euro per il Plus, oppure una tantum alla sottoscrizione iniziale, con il versamento del totale annuale in un’unica soluzione: 449 euro per il Plus e 299 euro per lo Standard.