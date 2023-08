Windows, la verità è che il pc non si spegne davvero cliccando su "Arresta il sistema"

Quando si fa clic su “arresta il sistema” in un PC Windows, spesso si presume che il computer si spegnerà completamente. Tuttavia, ciò che accade nella realtà è leggermente diverso. Invece di spegnersi completamente, il computer iberna il kernel del sistema operativo, che è essenzialmente il cuore del sistema operativo. Questa componente del software gestisce le informazioni essenziali per l’utilizzo del PC. Di conseguenza, il computer entra in una modalità di “letargo”, risvegliandosi solo quando si preme nuovamente il pulsante di accensione.

Windows: il letargo del sistema

Questa funzionalità, nota come Fast Boot, è stata introdotta da Microsoft a partire da Windows 8. L’obiettivo principale di Fast Boot è accelerare il processo di avvio del computer, permettendo agli utenti di interagire con il dispositivo in modo più rapido. Per raggiungere questo obiettivo, Microsoft ha configurato, nelle impostazioni predefinite, la modalità di spegnimento come ibernazione. Se un utente desidera che il PC si spenga completamente ogni volta che seleziona “arresta il sistema”, può disattivare la funzionalità Fast Boot attraverso le “opzioni di spegnimento” di Windows.

Curiosamente, per spegnere completamente il computer, la soluzione più semplice è riavviarlo. Quando si chiede al PC di riavviarsi, esso si spegne completamente prima di riaccendersi. Questo processo è noto anche come “soft-reset”. Durante questo processo, tutte le informazioni nella memoria volatile (RAM) vengono cancellate. Al riavvio, il sistema operativo si avvia senza alcuna memoria della sessione precedente. Questo spiega perché, quando si effettuano aggiornamenti o si riscontrano errori, spesso viene consigliato di riavviare il computer.

Se si sceglie semplicemente “arresta il sistema” senza disattivare Fast Boot, alla successiva accensione potrebbero ripresentarsi gli stessi errori. Questo perché la RAM non viene svuotata, ma piuttosto copiata sull’unità di archiviazione e poi ripristinata nella RAM al successivo avvio, mantenendo così la memoria della sessione precedente.