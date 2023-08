Il mondo dei social è in grande fermento in queste settimane. L’arrivo a gamba tesa di Elon Musk con la sua acquisizione di Twitter ha avuto delle ripercussioni anche nella galassia Meta di Mark Zuckemberg, con modifiche rilevanti a Instagram e Facebook. Le due piazze virtuali, infatti, proprio per seguire Twitter contemplano ora per la prima volta la presenza di profili a pagamento.

Facebook e Instagram, le novità degli account a pagamento per gli utenti

La novità principale dei social di casa Meta sono relative ai profili verificati, ovvero a quei profili caratterizzati dalla presenza della spunta blu. Proprio come su Twitter, la spunta blu – che sino a questo momento rappresentava un carattere distintivo per quegli account legati a personaggi famosi, influencer e altre celebrità – sarà ora a pagamento e sarà disponibile per tutti gli utenti attivi tanto su Facebook quanto su Instagram.

Il nuovo servizio che propone Instagram così come Facebook ha già un nome ufficiale, ossia Meta Verified. Il prezzo di questo servizio prevede un canone mensile, il cui valore sarà pari a 13,99 euro per chi acquista attraverso il portale web o a 16,99 euro per coloro che acquistano attraverso le diverse app dei social.

Il servizio Meta Verified, oltre a garantire la spunta blu che certifica la piena corrispondenza de profilo con la propria identità, assicura agli utenti anche delle funzioni extra come servizi di assistenza prioritaria in caso di problemi di sicurezza digitale e una protezione maggiore contro ogni qualsiasi tentativo di furto del profilo online o di furto delle proprie password.