Vuoi cambiare operatore e ricevere tantissimi Giga di traffico dati senza dover andare incontro a delle spese mensili esorbitanti? WindTre è il gestore che fa per te!

A partire da soli 7,99 euro al mese, l’operatore nato dalla fusione di Wind e 3 Italia, propone delle incredibili offerte tramite le quali è possibile ottenere tantissimi vantaggi.

Passa a WindTre: non perdere le incredibili offerte di agosto 2023!

Le migliori offerte WindTre di questo mese sono rivolte ai clienti Iliad e MVNO, che hanno la possibilità di abbandonare il loro operatore per ottenere una delle eccezionali offerte WindTre GO.

Il pacchetto di offerte operator attack include quattro opzioni differenti per il costo di rinnovo mensile, la modalità di pagamento tramite la quale affrontare la spesa e la quantità di Giga di traffico dati inclusa.

La più conveniente è la WindTre GO 50 Star + Digital, che prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. I clienti potranno affrontare il costo di rinnovo tramite credito residuo.

Allo stesso costo di rinnovo dell’offerta appena descritta, i nuovi clienti possono ottenere la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay. In questo caso la spesa di rinnovo dovrà essere saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e sarà possibile ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, invece, è disponibile al costo di 8,99 euro al mese, da sostenere con carta di credito, conto corrente o carta conto. In questo caso, i nuovi clienti ricevono: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Infine, la WindTre GO 100 Special + Digital è l’offerta azzeccata per tutti i clienti che desiderano ottenere tanti Giga pur sostenendo la spesa di rinnovo tramite credito residuo. Infatti, andando incontro a un costo di 9,99 euro al mese, i clienti possono ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Le offerte fino ad ora elencate sono rivolte esclusivamente ai clienti Iliad o MVNO che effettuano la portabilità del numero ma WindTre rivolge la sua attenzione anche ai nuovi clienti provenienti da altri operatori e a coloro che desiderano attivare una nuova linea.

In questo caso, la migliore offerta del momento è senza alcun dubbio la WindTre Full 5G Summer con Easy Pay. Il costo dell’offerta è di soli 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione. I clienti, inoltre, ricevono uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero.