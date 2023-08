Nell’immenso panorama delle offerte mobile a disposizione di tutti gli utenti in Italia, troviamo sicuramente una importante selezione di sconti molto speciali dedicati a coloro che non dispongono delle corrette condizioni per la portabilità, ovvero gli utenti che vogliono richiedere una nuova numerazione, o più semplicemente sono in possesso di una SIM di una rivale diretta.

La promozione può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale di WindTre, senza vincoli o limitazioni particolari, il suo nome è Unlimited 5G, con 5G Priority Pass attivo, ma disponibile solamente in versione easy pay. Quest’ultima indicazione significa, in parole semplici, che sarà necessario pagare con ricarica automatica tramite carta di credito o conto corrente bancario (non credito residuo).

WindTre, la promozione migliore del catalogo

E’ chiaro che per godere di tutto quanto andremo a raccontarvi la spesa debba essere leggermente superiore alle aspettative, infatti ha un costo di ben 29,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali o altre limitazioni.

Godendo del Priority Pass, l’utente potrà accedere al call center senza attese, ed oltre a giga illimitati, si avranno anche 200 minuti utilizzabili verso l’estero, 200 SMS e minuti illimitati per l’Italia. Tanti vantaggi che inducono chiaramente il consumatore che non vuole badare a spese ad avvicinarsi al mondo di windtre, ricordando ad ogni modo che l’attivazione non richiede la sottoscrizione di alcun contratto particolare, né comunque la portabilità obbligatoria da uno specifico operatore telefonico in Italia (nemmeno un virtuale).