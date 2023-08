I conti correnti degli utenti sono letteralmente svuotati con un metodo infallibile, pronto a causare non pochi problemi a coloro che verranno effettivamente colpiti, senza che possano fare altro per riuscire ad evitarlo, a meno che non prendano le dovute precauzioni.

Le truffe sul web sono divenute nel corso degli anni sempre più pericolose, per questo motivo al giorno d’oggi ci ritroviamo con la necessità di confrontarci con tantissimi raggiri, nonostante gli innumerevoli articoli pubblicati a riguardo, appositamente pensati per informare la popolazione.

Truffe, ecco come fanno a svuotarvi il conto

Alla base dell’ennesima truffa troviamo sempre il solito phishing, un meccanismo che riesce ancora una volta ad ingannare il consumatore finale, per mezzo del quale il malvivente si finge l’azienda di riferimento, con l’invio di un messaggio di posta elettronica o un SMS, portando l’utente a premere un link interno che, almeno idealmente, lo dovrebbe spingere verso il sito ufficiale.

Tutto a prima vista sembrerebbe essere identico all’originale, ma in realtà sappiamo non essere così, in quanto effettivamente il cliente si ritroverebbe su un sito gestito direttamente dai malviventi, i quali avrebbero libero accesso a tutte le informazioni digitate, tra cui troviamo appunto i dati di accesso e sensibili che gli permetterebbero così di accedere liberamente al conto corrente in banca. Il consiglio che vi diamo è sempre il solito, non fidatevi in nessun modo, nessun istituto di credito invia messaggi di questo tipo.