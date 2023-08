Tra gli operatori più attivi in questo momento c’è sempre ombra di dubbio anche Very Mobile . Infatti, l’operatore che si muove sulla rete WINDTRE , proprio nelle ultime ore ha lanciato delle nuove ottime offerte per il mese di agosto.

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali;

di chiamate verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 120 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G;

di traffico dati fino alla velocità del 4G; Tariffa mensile pari a 5,99 euro al mese;

al mese; Attivabile solo ed esclusivamente da coloro che andranno ad effettuare la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, e altri operatori virtuali;

da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, e altri operatori virtuali; Contributo di attivazione GRATIS.

L’offerta descritta è disponibile per essere attivata Online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. La tariffa è inoltre riservata solo a coloro che andranno ad attivarla con la portabilità degli operatori che abbiamo menzionato poc’anzi.

È meglio sbrigarsi, perché l’offerta non sarà disponibile all’infinito. Infatti, la suddetta scadrà a breve e non sarà più disponibile per l’attivazione. Per ulteriori chiarimenti del caso, potrete tranquillamente accedere al portale ufficiale dell’MVNO più in voga del momento e scoprire se ci sono altre offerte attivabili che possono fare al caso vostro.

Altrimenti, è possibile optare per le offerte di altri operatori virtuali molto attivi al momento.