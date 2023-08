Rabona Mobile - al momento è sponsor di Bob Sinclair, ma il suo destino è comunque segnato

Il 4 Agosto a Latina i fan di Bob Sinclair hanno avuto l’opportunità di ascoltarlo dal vivo. All’evento hanno partecipato in tanti, e a questo si sono aggiunti anche vari sponsor come l’operatore Rabona Mobile. A proposito, che fine ha fatto la compagnia virtuale?

Rabona Mobile: le novità sulla compagnia telefonica

La sponsorizzazione è stata annunciata da Rabona lo stesso giorno del concerto, anche se il logo dell’operatore era già presente nelle locandine dell’evento da diversi giorni. L’evento, organizzato da Fogliano Hotel New Life, è iniziato alle ore 21:00, e parte del ricavato è stato devoluto alla raccolta fondi della Regione Emilia Romagna.

Tuttavia, la notizia della sponsorizzazione arriva in un momento in cui Rabona Mobile sta affrontando gravi problemi tecnici. I clienti con SIM Rabona hanno affrontato problemi dal 15 marzo 2023, senza la possibilità di inviare SMS in uscita, senza connessione internet mobile dal 12 aprile 2023, e senza la possibilità di effettuare chiamate in uscita dal 7 giugno 2023. Questi problemi sono dovuti a un contenzioso con il fornitore di rete e il suo aggregatore, Vodafone e Plintron, che è finito al Tribunale di Milano.

Nonostante ciò i problemi persistono. I clienti possono solo ricevere chiamate e SMS in entrata, e non c’è alcun avviso relativo ai disservizi in corso sul sito ufficiale dell’operatore. Inoltre, quest’ultimo permette ancora l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, con cui però non si può chiamare, inviare SMS e navigare.

La decisione di Rabona Mobile di sponsorizzare un evento di alto profilo come quello con Bob Sinclar, nonostante i problemi tecnici in corso, è un segno della determinazione dell’operatore di mantenere una presenza pubblica positiva. Tuttavia, la situazione mette in luce le sfide che esso sta affrontando e solleva domande sulla sua capacità di risolvere i problemi esistenti mentre cerca di espandere la sua presenza sul mercato.