Iliad, 150 giga e un servizio GRATIS distruggono Vodafone

Sono state lanciate nell’ultimo periodo tantissime offerte interessanti, tra cui quelle che riguardano anche la telefonia mobile. In quest’ambito a dominare c’è solo una realtà ultimamente, senza rivali al seguito: si tratta di Iliad. Questo gestore, famoso per la sua grande gestione degli utenti, è riuscito ad arrivare a oltre 10 milioni di sottoscrizioni, con offerte clamorose che hanno rubato la scena anche ai provider più forti.

Questi ultimi infatti non sanno più che pesci prendere per provare a battere Iliad, che continua nella sua scalata.

Iliad batte nettamente la concorrenza con offerte straordinarie, ecco quelle che arrivano a 150 giga in 5G

Al momento la prima offerta è davvero interessante. Si tratta della Giga 100, opportunità di gran livello che include al suo interno tante facoltà al pubblico. L’offerta che fu lanciata anche durante il primo giorno di Iliad in Italia è ancora disponibile sul sito ufficiale con il suo prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre.

Al suo interno ci sono sempre gli stessi contenuti, ovvero minuti senza limiti verso qualsiasi provider, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga per navigare su Internet. In questo caso la rete sarà in 4G, la quale risulta ugualmente performante in Italia.

Ci sono anche altre proposte, ma la scena viene totalmente rubata dall’offerta per eccellenza di cui Iliad dispone. La Giga 150, che ormai non ha più bisogno di prestazioni, è ancora disponibile con i suoi contenuti migliori. Si parte anche in questo caso da messaggi e chiamate senza limiti verso tutti per poi finire con 150 giga in 5G gratis. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.