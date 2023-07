Iliad regala un servizio finalmente GRATIS ed offre 150GB

Iliad, queste sono le due offerte migliori che il gestore offre sul sito ufficiale

Non servirebbe molto agli utenti per capire che in questo momento Iliad è il provider migliore in assoluto. Il merito è di quello che offre all’interno delle sue offerte mobili, in modo particolare quelle lanciate durante l’ultimo periodo. Grazie alle sue ultime proposte, Iliad avrebbe rubato tantissimi utenti alla concorrenza a colpi di contenuti e soprattutto di prezzi molto accessibili che durano per sempre.

Il merito è della solita linea meglio conosciuta con il nome di Giga, la quale include al suo interno due promo. Si tratta della Giga 150 e della Giga 100, diverse tra loro ma con lo stesso ideale: offrire risparmio e quantità.

Partendo dalla seconda offerta, quella con meno disponibilità in termini di contenuti, c’è comunque di tutto al suo interno. Basta pagare solo 7,99 € al mese per sempre per avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile e soprattutto 100 giga in rete 4G per navigare sul web. Tutti ricorderanno che è stata questa la prima offerta lanciata da Iliad al suo arrivo in Italia, ma oggi c’è di meglio sia per quantità che per qualità.

Iliad dispone infatti di un’offerta clamorosa che è proprio la Giga 150, offerta che al suo interno include tutto il meglio. Si parte come al solito da minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili in Italia, per finire con 150 giga in rete 5G. Questo servizio è offerto gratis essendo compreso all’interno del prezzo di 9,99 € al mese per sempre.