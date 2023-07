Tra le varie offerte di telefonia mobile attualmente disponibili, c’è la nuova Kena 5,99 100 GB Top. Si tratta di un’offerta sensazionale e fino ad ora è stata disponibile all’attivazione anche online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. Ora, però, sembra che l’offerta sarà disponibile soltanto presso i negozi fisici autorizzati.

Kena 5,99 100 GB Top, offerta sensazionale attivabile solo nei negozi

Per tutti coloro che intendono passare a Kena Mobile è disponibile un’offerta a dir poco sensazionale. Come già accennato in apertura, sto parlando dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Top. Tutti gli interessati potranno però ora attivarla soltanto presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore Kena Mobile. Fino a qualche giorno fa, invece, l’offerta era attivabile anche online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Nello specifico, l’offerta Kena 5,99 100 GB Top include ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Sono inoltre inclusi nel bundle dell’offerta anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 600 SMS da inviare verso tutti i numeri. Nonostante offra tutto questo, il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è davvero molto basso. Si tratta infatti di appena 5,99 euro al mese, una cifra ottima per quello che l’offerta include.

Oltre a questo, poi, gli utenti potranno ottenere anche 50 GB di traffico dati extra. Per farlo, sarà necessario selezionare il servizio di Ricarica Automatica. In questo modo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese ben 150 GB di traffico dati, il tutto sempre ad un costo di 5,99 euro al mese. Ricordiamo comunque che questa offerta è rivolta principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb e PosteMobile.