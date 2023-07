Fra i vari operatori telefonici virtuali disponibili in Italia, Kena Mobile è uno dei più apprezzati grazie alla sua proposta. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile anche online sul proprio sito un’offerta davvero imperdibile e dal prezzo wow. Si tratta dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Top.

Kena Mobile, arriva anche online un’offerta dal prezzo super e con tanti giga

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’offerta strepitosa e soprattutto a basso costo, c’è Kena Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale di TIM ha da poco reso disponibile anche sul proprio sito web una delle sue offerte più strepitose.

Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Top. Fino ad ora questa offerta era attivabile soltanto presso alcuni negozi fisici aderenti, ma ora tutti gli interessati potranno attivarla direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. Nello specifico, il bundle mensile include fino a 100 GB di traffico dati per navigare in 4G con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 600 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il prezzo dell’offerta è super conveniente, dato che gli utenti dovranno pagare solo 5,99 euro al mese. Ricordiamo che questa offerta è di tipo operator attack, quindi è attivabile da chi richiede la portabilità da altri operatori, tra cui: iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, TDM, Vianova (Welcome Italia), Wings Mobile e Withu.