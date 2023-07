Il mese di agosto sarà parecchio interessante in casa Xiaomi. Il CEO dell’azienda ha già condiviso in rete i primi indizi sul lancio dell’attesissimo Xiaomi Mix Fold 3, lo smartphone pieghevole di terza generazione dal quale Samsung dovrà tutelarsi.

Lei Jun, tramite un tweet, ha affermato che il debutto dello smartphone pieghevole avverrà il prossimo mese e che si tratterà di un dispositivo ricco di novità. Purtroppo, però, Xiaomi potrebbe riservare il suo pieghevole esclusivamente al mercato cinese escludendo tutto il resto del mondo.

Xiaomi Mix Fold 3 non arriverà in Italia!

Unfortunately, MIX Fold 3 is still China only… https://t.co/1zJesW6QE2 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 27, 2023

Lo Xiaomi Mix Fold 3 accoglierà svariate novità che lo renderanno decisamente al passo coi tempi. Jun afferma che dal punto di vista fotografico, grazie all’ormai affermata collaborazione con Leica, saranno raggiunti degli ottimi livelli attraverso l’implementazione di micro motori OIS, ma non solo.

Il CEO fa riferimento alla presenza di lenti ultra-sottili ad alta rifrazione e di obiettivi periscopici particolarmente compatti per poi soffermarsi su quelli che con molta probabilità saranno i due punti forte del dispositivo. Xiaomi Mix Fold 3 sarà uno smartphone sottile e leggero, dotato di una fotocamera a quattro sensori in grado di garantire una qualità d’immagine che potrebbe non avere rivali.

Il leaker Kacper Skrzypek ritiene però che il dispositivo potrebbe non essere destinato al mercato europeo. Xiaomi potrebbe mantenere invariata la sua strategia di vendita e riservare il nuovo pieghevole al mercato cinese. In Italia e nel resto del mondo, dunque, potrebbe essere davvero complicato conoscere dal vivo quello che potrebbe essere uno smartphone pieghevole decisamente degno di nota.