La presenza su Telegram di questa funzione è di vecchia data e ora pare sia arrivata anche su WhatsApp. Come abbiamo visto altre volte, questa non è la prima occasione in cui l’app di Meta “morde” funzionalità da Telegram.

Infatti, gli ingegneri della famosa piattaforma di Mark Zuckerberg hanno rilasciato una funzionalità che consentirà agli utenti di inviare dei videomessaggi istantanei.

In soldoni, saranno dei video brevi dalla durata massima di 60 secondi, registrati direttamente in app e inviati in chat proprio come accade già per i messaggi vocali.

WhatsApp copia Telegram e lancia i videomessaggi istantanei

I videomessaggi istantanei di WhatsApp saranno diversi da quelli di Telegram? A quanto pare no.

Infatti, pare che l’utente non dovrà fare particolari azioni ma basterà passare dalla modalità vocale a quella del videomessaggio, andando quindi a toccare una solta volta l’icona della telecamera situata sull’interfaccia di WhatsApp dove solitamente viene scritto il messaggio.

Come per magia, l’icona si trasformerà in videocamera e in automatico sarà possibile registrare dei videomessaggi della durata massima di 60 secondi da poter inviare all’utente con cui stiamo chattando.

Inoltre, sarà anche possibile scorrere verso l’alto per bloccare e registrare i video automaticamente. E ancora, i video verranno riprodotti nella chat istantaneamente senza audio, per attivarlo sarà infatti necessario toccare il video.

È importante specificare che tutte le funzionalità di WhatsApp, compresa questa, saranno protetti dalla crittografia end-to-end.

C’è la possibilità che questa nuova funzione non è ancora presente sul vostro smartphone ma non temete, nel giro di qualche settimana arriverà anche da voi.