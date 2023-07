Con l’arrivo dell’Estate, arrivano anche tantissime novità in campo della telefonia mobile! Nasce una vera e propria guerra fra gli operatori a chi propone l’offerta migliore e TIM si unisce alla battaglia.

Molte persone, inoltre, in questo periodo scelgono di cambiare operatore per avere la libertà di comunicare ovunque vadano in vacanza. Lo smartphone diventa il mezzo più importante di qualsiasi viaggiatore, per restare in contatto con amici e parenti lontani, ma anche per ascoltare musica e guardare film nei momenti di noia.

TIM ha elaborato solo per questa stagione delle offerte davvero bollenti, ricche di vantaggi e dai costi davvero vantaggiosi.

Le fantastiche offerte per chi passa a TIM

Passiamo ai fatti. Passando da un altro operatore a TIM, fra quali offerte si può scegliere? Le opzioni cambiano a seconda dell’operatore di provenienza. Scopriamole nel dettaglio:

TIM POWER WEB SUPER EASY: l’offerta è dedicata a chi in precedenza era cliente Iliad, Poste e altri MVNO. Questa comprende chiamate ed sms illimitati e 150Gb per la navigazione a 7,99 euro al mese ;

l’offerta è dedicata a chi in precedenza era cliente Iliad, Poste e altri MVNO. Questa comprende chiamate ed sms illimitati e 150Gb per la navigazione a ; L’offerta TIM POWER : per chi aveva come operatore ho.Mobile o Lycamobyle, vi aspettano chiamate illimitate, 50 GB a 9,99 euro mensili ;

: per chi aveva come operatore ho.Mobile o Lycamobyle, vi aspettano chiamate illimitate, 50 GB a ; TIM 5G POWER SMART: per gli ex utenti Vodafone, WindTre e Very Mobile. Nell’offerta sono compresi chiamate ed sms illimitati, navigazione in 5G e 100GB, per un costo di 14,99 euro al mese.

Tutte queste promozioni di luglio prevedono inoltre il primo mese gratis e l’attivazione gratuita. Per maggiori dettagli vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.