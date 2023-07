Furti in casa, proprio così potresti "fregare" i ladri e salvarti dal Key Bumbing

Con l’arrivo dell’estate, molte persone decidono di trascorrere le loro vacanze lontano da casa, creando un’opportunità ideale per i ladri. Nonostante le precauzioni prese, come l’installazione di telecamere, sistemi di allarme e porte blindate, i malviventi hanno sviluppato una nuova tecnica per entrare nelle case senza lasciare traccia.

Furti in casa: fate attenzione al Key Bumbing!

Questa tecnica, conosciuta come “Key Bumbing“, è in aumento in Italia. Si basa sull’uso di un dispositivo che genera vibrazioni costanti sulla porta, facendo scattare i piccoli pistoni presenti nella serratura. Successivamente, si inserisce una chiave opportunamente limata e, con un colpo secco di un martello sulla chiave, tutti i pistoni saltano e la porta si apre, senza lasciare alcuna traccia del misfatto.

Il Key Bumbing è particolarmente pericoloso perché non lascia segni di effrazione, rendendo difficile per le vittime dimostrare che un furto è avvenuto. Tuttavia, le forze dell’ordine sono a conoscenza di questa tecnica e si prevede che nei prossimi mesi e anni verranno adottate soluzioni per contrastarla.

Probabilmente, le aziende produttrici di porte blindate stanno già sviluppando sistemi di chiusura più performanti per contrastare questa tecnica. Infatti, non avrebbe senso produrre porte che possono essere aperte così facilmente. Pertanto, si può solo aspettare e vedere quando queste nuove contromisure verranno messe sul mercato.

È importante notare che, nonostante l’efficacia del Key Bumbing, ci sono ancora misure che i proprietari di casa possono prendere per proteggere le loro proprietà. Queste includono l’installazione di sistemi di allarme, l’uso di telecamere di sicurezza e l’evitare di tenere denaro o oggetti di valore in casa quando non sono presenti. Inoltre, è sempre consigliabile avere una cassaforte in casa per proteggere gli oggetti di valore.