L‘intelligenza artificiale sta facendo, negli ultimi mesi, passi da gigante. Sono molte le piattaforme che stanno approfittando delle sue infinite potenzialità al fine di garantire una migliore esperienza di utilizzo da parte degli utenti, A tal proposito, alcune importani società, quali Google, Microsoft e altre ancora, si sono accordate al fine di portare alla nascita di un Forum, il cui principale obiettivo è quello di regolamentare, in maniera equilibrata e coscienzisa, l’influenza e lo sviluppo dell’intellligenza artificiale in ogni aspetto della vita dell’uomo.

Intelligenza artificiale: Gli obiettivi del Forum

A tal proposito gli obiettivi che si propone il forum sono:

Promuovere uno sviluppo responsabile dei progetti di intelligenza artificiale , cercando comunque di limitare, quanto più è possibile, i rischi e di garantire sicurezza e capacità;

Individuare le migliori pratiche da adottare e garantire uno sviluppo responsabile dei modelli dell'intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a comprenderne meglio: la natura, le potenzialità, i limiti, e l'impronta delle nuove tecnologie sul mondo reale;

Collaborare con altre istituzioni come: società, accademici, legislatori. In modo da condividere le conoscenze acquisite e in materia sia di sviluppo sia di sicurezza;

Favorire, in modo particolare, quelle attività che possano aiutarci a risolvere i problemi più importanti della società attuale, come per esempio: stabilire strategie di comportamento da applicare in seguito ai cambiamenti climatici, giungere in poco tempo a diagnosi preventive di malattie particolarmente dannose, e molto altro ancora.

Nei prossimi mesi…

Il forum dunque, si concentrerà, in particolar modo, sulla realizzazione di questi obiettivi, lavoro che, probabilmente, avrà inizio nel 2024. Intanto, nei prossimi mesi, assisteremo alla nascita della Advisory Board. Si tratta ovvero di un Istituto che si proporrà di stabilire tutte le strategie e le priorità relative allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Mentre assisteremo all’approvazione di una nuova legge: l’ AI Act da parte dell‘Unione Europea. L’ AI Act punterà sul regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in maniera responsabile ed equilibrata, in modo da evitare l’insorgere di eventuali rischi ed impatti troppo forti.