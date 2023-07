Euronics è pronta ad avvicinare un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di nuovi prodotti, mettendo a disposizione del pubblico una serie di dispositivi dal risparmio quasi assicurato. Tantissime sono le categorie merceologiche coinvolte nella campagna promozionale, offrendo un carnet di scelta decisamente ampio.

Il volantino risveglia nell’utente il bisogno e la necessità di acquistare la tecnologia, mettendo difatti a disposizione prezzi veramente convenienti tra cui scegliere, anche se limitati a specifiche aree del territorio. La campagna promozionale attiva oggi fa sognare con un risparmio importante, anche del 50% sul listino, ma prestate attenzione alle varie limitazioni.

Euronics, con questo volantino risparmiate

Da Euronics è arrivato il momento di godere di uno sconto anche del 50% rispetto al listino originario, il nuovo volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto avremmo davvero sperato di vedere, offrendo al consumatore la più ampia possibilità di scelta. Il vincolo è solamente legato alle categorie merceologiche, non tanto ai modelli, infatti sarà necessario scegliere tra grandi o piccoli elettrodomestici (ma anche televisori), spendendo per un singolo elemento almeno 399 euro.

Fatto questo, l’utente potrà aggiungere un secondo prodotto a scelta, per avere in cassa una riduzione del 50% sul prezzo di listino del dispositivo meno caro della coppia. Lo sconto sarà immediato, non sarà postumo, ne corrisponderà a rimborsi di alcun tipo. Il volantino è attivo fino ai primi giorni del mese di Agosto, per i dettagli vi potete collegare anche al sito.