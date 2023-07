Il volantino che Lidl ha deciso di mettere oggi a disposizione di tutti i consumatori, vuole essere un salvagente per coloro che necessitano di tecnologia per la propria abitazione, ma non dispongono del giusto quantitativo di denaro per effettuare l’acquisto presso i classici rivenditori di elettronica.

La campagna promozionale è oggi attiva praticamente ovunque in Italia, senza vincoli o differenze legate alla territorialità, ed allo stesso tempo le scorte sono limitate numericamente, ciò sta a significare, in parole povere, che sarà necessario velocizzare l’acquisto, onde evitare di incappare in difficoltà di accesso alla suddetta campagna.

Lidl, numerose occasioni e prezzi incredibili

Lidl prova a sfidare i grandi rivenditori di elettronica, mettendo sul piatto una serie di prezzi bassi davvero convenienti, tutti applicati nel segmento dei piccoli elettrodomestici per la cucina (almeno nella maggior parte dei casi). La spesa più ridotta la possiamo sostenere con l’acquisto di un piccolo tritatutto elettrico, il suo costo è di soli 14,99 euro, mentre la più costosa raggiunge addirittura la macchina per il ghiaccio, che si ferma a poco meno di 100 euro.

Nel mezzo si trovano tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come il frullatore ad immersione 3in1, in vendita ad un prezzo di 22 euro, passando per la bellissima gelatiera, che costa solamente 24,99 euro, oppure anche la friggitrice, uno strumento essenziale e richiestissimo nel 2023, che al giorno d’oggi ha un costo di 59 euro. Questi prodotti, e molti altri ancora, li potete trovare solamente nei negozi fisici.