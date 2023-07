Sapete dirci quand’è che non avete il cellulare vicino? Scommettiamo che non siete in grado di darci una risposta precisa o che comunque questo accade molto raramente. Ovunque siamo è con noi, come un talismano, tanto da porlo nelle nostre tasche per non perdere alcuna notifica, chiamata o messaggio.

Forse dovreste sapere che questa pratica non è molto consigliata, soprattutto a voi “maschietti” ed il motivo è anche assai importante. Tuttavia, non esistono studi certi sui danni provocati dalla vicinanza del cellulare al nostro corpo, ma come si dice? Prevenire è meglio che curare!

Cosa pensa la scienza del mettere il cellulare nelle tasche

Bene bene, uomini all’ascolto, vi consigliamo di prestare attenzione, soprattutto nel caso in vogliate avere in un futuro lontano o prossimo dei pargoletti.

Gli studiosi hanno dedotto dalle proprie analisi che tenere lo smartphone nella tasca anteriore dei pantaloni potrebbe inficiare sulla salute dei vostri “preziosi” spermatozoi.

La ricerca è stata condotta presso il Technion e il Carmel Medical Center di Haifa (Israele) e i risultati hanno evidenziato possibili rischi non indifferenti. Il consiglio? Evitare di tenere molto spesso il cellulare in tasca perché le sue radiazioni potrebbero aumentare del doppio il rischio di infertilità. Sconcertante vero? Scommettiamo che se lo avevate in tasca, lo avete rimosso all’istante con gli occhi sbarrati.

Secondo lo studio è in particolare il calore sviluppato dalle radiazioni ad essere nocivo per gli spermatozoi, rendendoli praticamente “pigri”: motilità e vitalità ridotta.

Cosa fare per evitare possibili danni fisici giù al sud?

La SIA (Società italiana di Andrologia), non un’organizzazione presa a caso, consiglia a tutti gli uomini di seguire queste semplici abitudini:

Non mettere il smartphone nella tasca anteriore dei pantaloni;

Telefonare e navigare su internet solo quando vi è il massimo della ricezione (riducendo così l’emissione di onde potenzialmente pericolose);

Non poggiare il telefono in grembo mentre si guida o si è seduti, proprio lì su;

Limitare l’uso di questi dispositivi al di sotto dei 10 anni, evitando di provocare danni ancor prima della pubertà.

Consiglio in più: le tasche posteriori non sono più sicure, non per la vostra fertilità, ma perché da lì qualche malintenzionato potrebbe sfilare via i vostri smartphone senza che ve ne accorgiate (o potrebbe semplicemente cascare nel water).

Cosa succede se a mettere il cellulare in tasca sono le donne?

Care fanciulle, purtroppo non sappiamo ancora quali potrebbero essere gli effetti sul nostro corpo. Gli studi sono ancor meno attendibili di quelli maschili. Non vi sono conferme di una riduzione della fertilità causata dalle radiazioni o la generazione di ulteriori effetti. Tuttavia, dato che spesso usiamo le borse per metterci l’universo e trasformarci in delle moderne Mary Poppins (io per prima), sarebbe meglio porvi anche il nostro cellulare. Tranquille, potete controllare anche più tardi se che l’/la uomo/donna che vi piace ha messo un like alla vostra storia.

In parole povere, dovremmo imparare a essere meno dipendenti dai nostri smartphone e a porli lontano da corpo.