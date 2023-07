Vere e proprie follie vi attendono nel periodo corrente da Unieuro, arrivano gli sconti migliori della singola giornata, con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, e sopratutto la possibilità di raggiungere un risparmio più unico che raro.

Accedere ai prezzi di Unieuro è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché basterà recarsi in un negozio sparso per il territorio, o anche sul sito ufficiale, ed optare eventualmente per la consegna diretta a domicilio, che al superamento dei 49 euro di spesa è sempre gratuita.

Unieuro, le follie di oggi vi lasceranno a bocca aperta

Gli sconti stanno per appassire, la campagna promozionale “Fioriscono gli sconti di Unieuro”, è destinata a terminare nella giornata di oggi, per questo motivo consigliamo di affrettare la scelta, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori. I prezzi bassi proseguono solo per pochissimo tempo, ecco quindi che potrete pensare di acquistare un Samsung Galaxy S23, pagandolo solamente 799 euro, oppure di optare anche per dispositivi decisamente più economici.

Tra i modelli da non perdere di vista annoveriamo anche altri modelli di casa Samsung, come Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A14 e similari, con prezzi che partono da un massimo di 399 euro, fino a scendere a 159 euro. Nel mezzo si trovano tanti altri dispositivi decisamente interessanti, come Honor 90 Lite, di recentissima commercializzazione, passando anche per Honor X6 e Redmi 12C.

Per approfittare degli sconti, come vi diciamo sempre, potete fare affidamento anche al sito ufficiale.