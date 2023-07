Una serie di regali fantastici vi attende oggi da MediaWorld, la campagna promozionale ha la possibilità di mettere sul piatto una serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, gli utenti sono liberi di accedere a prodotti di ottima qualità, riuscendo altresì a risparmiare molto di più di quanto avrebbero mai immaginato.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo direttamente di MediaWorld, possono naturalmente essere completati da tutti recandosi nei singoli negozi sparsi per il territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, per mezzo del quale si potrà anche ricevere la merce a domicilio a titolo gratuito (solo in alcuni casi).

Per le offerte Amazon del momento, ecco qui il nostro canale Telegram dove trovare i codici ed anche tanti coupon gratis in esclusiva.

MediaWorld, quali sono i nuovi prodotti in promozione

La Cucina dei vostri sogni vi attende da MediaWorld, arrivano infatti tantissimi prodotti in promozione fino al 30 luglio, pensati più che altro per coloro che sono alla ricerca della perfetta occasione per la propria cucina. Sono disponibili innumerevoli frigoriferi, in vendita a prezzi fino a 1299 euro, passando per forni elettrici, con prezzi anche abbastanza ridotti, se considerate il costo di 499 euro, lavastoviglie di ultima generazione, lavatrici a 499 euro, piani elettrici a induzione o a gas, ma anche forni combinati, che quindi includono sia il piano a gas che il forno statico nella parte inferiore.

Gli acquisti, come vi abbiamo anticipato del resto, possono essere tranquillamente completati sia online che in negozio, nelle pagine che trovate poco sotto potete anche visionare le offerte nel dettaglio.