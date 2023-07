Netflix - altro che serie tv, la piattaforma sta regalando il gioco dell'amato Sonic

Netflix e SEGA hanno collaborato per regalare ai fan di Sonic un’esperienza di gioco unica e gratuita. Il nuovo gioco, chiamato Sonic Prime Dash, è un adattamento della serie animata Sonic Prime, disponibile esclusivamente su Netflix. Questo gioco mobile è disponibile per dispositivi Android e iOS, ma solo per gli abbonati Netflix, poiché fa parte del catalogo Netflix Games.

Netflix: cosa possiamo aspettarci dal futuro del gioco?

Sonic Prime Dash è una versione alternativa del popolare gioco Sonic Dash. I giocatori possono scegliere i loro personaggi preferiti della serie e cercare di raggiungere la massima distanza possibile, affrontando anche alcuni dei cattivi più iconici, come il Dr. Eggman e Zazz di Sonic Lost World. Nonostante sia un gioco meno impegnativo, Sonic Prime Dash dovrebbe soddisfare i fan di Sonic the Hedgehog, dato che è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Netflix.

Il lancio del gioco è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che ha dato ai fan un’anteprima di quello che possono aspettarsi. Nonostante l’espansione del catalogo Netflix Games, sembra che la piattaforma non abbia ancora raggiunto il successo sperato.

Per i fan di Sonic in attesa di un’esperienza di gioco più “classica”, vale la pena tenere d’occhio Sonic Superstars, un titolo pensato per coloro che sono cresciuti con Sonic nell’era Mega Drive. Tuttavia, Shadow, il rivale di Sonic, non farà il suo ritorno in questo gioco, dato che ha fatto il suo debutto solo in Sonic Adventure 2, non nell’era classica. SEGA ha anche annunciato che il famoso riccio blu potrebbe essere il protagonista di nuovi remake e reboot, insieme a molte altre IP della compagnia. Questo suggerisce che i fan di Sonic possono aspettarsi molte più avventure del loro eroe blu nel prossimo futuro.