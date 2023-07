Il team di Ricerca e Sviluppo di Apple non si ferma mai ed è ormai chiaro che l’azienda punta a sollevare l’asticella delle performance ogni anno con i nuovi device. Infatti, il brand californiano sta lavorando sullo sviluppo della nuova generazione dei chip proprietari Apple Silicon.

Stando alle indiscrezioni emerse, con il lancio della nuova generazione di MacBook, assisteremo anche al debutto del nuovo SoC Apple M3. A lanciare la notizia ci ha pensato Mark Gurman, analista di Blomberg, attraverso la sua newsletter Power On.

Secondo quanto rivelato dall’analista, l’appuntamento con i nuovi laptop della mela è fissato per ottobre di quest’anno. I protagonisti del keynote potrebbero essere il nuovo iMac, il MacBook Air da 13 pollici e il MacBook Pro.

Apple potrebbe stupire il mercato e presente rare già quest’anno i primi MacBook dotati del SoC M3 con maggiore potenza e autonomia

Tutti questi device saranno spinti dal processore M3, una versione aggiornata ed evoluta del SoC proprietario. L’impressione generale è che il debutto della nuova generazione può sembrare estremamente ravvicinato rispetto alla generazione precedente. Infatti, i dispositivi equipaggiati con SoC M2 Ultra sono stati lanciati nei mesi scorsi. Tuttavia, la linea di device con chip M2 ha subito dei ritardi nella supply chain e questo ha portato ad accavallare i prodotti.

Dal punto di vista tecnico, Apple Silicon M3 potrebbe essere simile al suo predecessore nell’architettura hardware, ma con significativi cambiamenti in termini di prestazioni ed efficienza. Il processo produttivo utilizzato per la fabbricazione sarà a 3 nanometri (3nm), garantendo un boost prestazionale non indifferente.

Ricordiamo che al momento si tratta solo di speculazioni in quanto Apple non ha confermato ufficialmente alcun dettaglio. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.