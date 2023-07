Truffa alle banche, i conti correnti sono svuotati di ogni centesimo

La truffa alle banche è una pratica purtroppo molto più comune di quanto vorremmo sentire e vedere, si tratta di un meccanismo diffusissimo sia in Italia che all’estero, utilizzatissimo dai malviventi per rubare tutto ciò che è contenuto nei conti correnti degli utenti.

Di base l’istituto di credito può fare davvero ben poco per proteggere il correntista dall’attacco, semplicemente perché è lo stesso utente a dare le chiavi necessarie per l’accesso al malfattore. L’unico modo per evitarla è fare attenzione ed ascoltare coscientemente tutti i nostri preziosi consigli.

Approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale, sul quale potete trovare le offerte Amazon ed anche i nuovi codici sconto gratis in esclusiva.

Truffa alle banche, ecco come svuotano i conti correnti

La più grande nozione che deve restarvi effettivamente impressa nella mente, va a toccare l’invio da parte dell’istituto di credito di messaggi di posta elettronica, o SMS, nei quali richiede la pressione di un link interno per il collegamento al sito ufficiale. Sappiate che ciò non accadrà mai ufficialmente, le stesse banche più e più volte hanno sottolineato quanto questa pratica non sia mai eseguita; in altre parole, se doveste ricevere un messaggio di quel tipo, sappiate che si tratta a tutti gli effetti di una truffa.

Nell’eventualità in cui vi trovaste in una simile situazione, l’unica cosa da fare è cancellare immediatamente il tutto, senza dargli seguito. Collegarsi al sito linkato non comporta nulla, non inserite mai le vostre credenziali, poiché le andreste a consegnare direttamente nelle mani dei malviventi stessi, dandogli l’opportunità di rubarvi tutto il denaro.