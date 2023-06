Avrà un display esterno molto molto più grande ma la fotocamera non subirà alcuna variazione; la batteria rimarrà la stessa ma il nuovo chip Qualcomm garantirà delle ottime prestazioni anche in termini di autonomia.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche del Samsung Galaxy Z Flip 5 di cui ormai conosciamo ogni particolare. A pochissime settimane dal suo debutto è infatti possibile affermare che il pieghevole a conchiglia sarà il vero protagonista del Galaxy Unpacked estivo.

Samsung Galaxy Z Flip 5: il costo potrebbe non entusiasmare il pubblico!

A evidenziare le differenze tra il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 non è solo la consistente presenza di novità su quest’ultimo. Secondo la maggior parte delle voci, i due dispositivi si distingueranno anche per il costo.

Mentre il Galaxy Z Fold 5 potrebbe essere protagonista di un ribasso non indifferente, che lo renderà addirittura più conveniente del suo principale rivale, il Google Pixel Fold; il Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe essere molto più costoso.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è attualmente disponibile a partire da 1149,99 euro e raggiunge i 1329,00 euro per la versione da 256 GB. Secondo un rapporto di TechManiacs, il Galaxy Z Flip 5 potrebbe subire un rincaro di circa 150,00 euro. La versione base da 128 GB, infatti, potrebbe essere lanciata al costo di 1299,00 euro.

Per conoscere quello che sarà il vero costo del pieghevole è necessario attendere fino al debutto ufficiale, che avverrà il 26 luglio. Soltanto in questa occasione potremo dar per certe le informazioni trapelate fino a questo momento e trarre le dovute conclusioni.