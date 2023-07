Molte persone quando si svegliano la mattina, mentre bevono il caffè, controllano il meteo della giornata o della settimana. Non a caso è una delle informazioni più cercata sui dispositivi (smartphone, tablet, computer), sia per organizzare la propria giornata che pianificare viaggi o vacanze sperando che non si scateni un tornado.

Solitamente nel proprio dispositivo è già integrata una funzionalità per conoscere le previsioni meteorologiche, ma è possibile scaricare ulteriori app meteo sugli Store, come Google Play e App Store. La scelta però è quasi infinita, ne esistono a centinaia. Se non vogliamo avere sorprese quali sono le app migliori da scaricare sul proprio smartphone o dispositivo? Lo scopriremo proprio adesso.

Le app meteo più affidabili e sicure

A volte il “tempo” può decidere il nostro futuro, come andrà la nostra giornata, soprattutto se è una data speciale. Ha il potere di renderci felici o tristi a seconda di quello che succederà ed è per questo che ci affidiamo alle app. Se entriamo nello store di un dispositivo e digitiamo “Meteo” sul motore di ricerca, possiamo subito notare una sfilza di applicazioni. Per essere preparati e pronti in caso di sole, pioggia, grandine o neve è importante conoscere le app migliori. Ecco, quindi, le app che solitamente contengono le informazioni più esatte:

AccuWeather;

Il Meteo;

Yahoo Meteo;

Windy.app;

Meteo Aeronautica;

3B meteo;

Meteo e Radar.

Tutte sono scaricabili nello store (alcune a pagamento) del proprio dispositivo digitando il nome di quella scelta, basterà poi procedere all’installazione e avviarla. Le applicazioni valide sono quindi diverse ed ognuna ha le proprie caratteristiche; quindi, vi consigliamo di cercarle e scegliere quella che fa per voi. Tuttavia non ci riteniamo responsabili di eventi rovinati a causa di una previsione meteorologica errata, si sa che il tempo è qualcosa di mutevole, ma speriamo che il vostro cielo sarà sereno e che le temperature non superino gradi elevati di “cottura”.