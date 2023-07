HoMobile è un gestore telefonico low cost virtuale di proprietà della Vodafone, lanciato ufficialmente sul mercato delle telecomunicazioni nel 2018.

In poco tempo l’operatore è riuscito a guadagnarsi una certa popolarità è una bella fetta di clienti. Soprattutto grazie alla convenienza dei servizi offerti.

A tal proposito, quest’estate HoMobile supera ogni aspettativa grazie alla nuovissima promo all inclusive a soli 10.99 euro al mese.

HoMobile la promo dell’estate

L’offerta chiamata appunto ho. 10.99 300 Giga, comprende davvero tutti i servizi che possiate desiderare.

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Traffico dati 300 Giga;

Connessione Internet 4G, con la massima velocità di 30 Mbps in uploads e download;

con la massima velocità di in uploads e download; Servizio di hotspot per la condivisione del traffico dati;

per la condivisione del traffico dati; Servizi inclusi: ho.chiamato, trasferimento di chiamata e avviso chiamata;

ho.chiamato, trasferimento di chiamata e avviso chiamata; Numero gratuito 42121, per informazioni circa il credito residuo.

L’offerta inoltre, non prevede alcun costo di attivazione. È disponibile per coloro che intendono acquistare una nuova scheda o per la portabilità del numero mobile, a patto che si provenga da gestori quali: Iliad, Poste Mobile, Kena Mobile, Fastweb, Rabona Mobile e altri ancora, di cui la lista completa potete trovarla sul sito ufficiale di Ho.Mobile.

Attivare la promo è davvero molto semplice, basta rivolgersi a uno dei punti vendita fisici disponibili ormai sull’intero territorio nazionale, infatti basta trovare su Internet quello più vicino casa vostra. O potete visitare il sito ufficiale del gestore per avere informazioni più dettagliate a riguardo.

La nuova promo all inclusive è super conveniente. Tuttavia, non sappiamo quanto tempo ancora sarà disponibile.