La terrazza delle Stelle Viote di Monte Bondone in Trentino-Alto Adige è stato ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO, come sito “connesso al cielo“.

Siti come questo, luoghi magici e dall’ incredibile bellezza, che consentono alle persone una vera e propria immersione nella natura, lontano dall’inquinamento ambientale e dalle costruzioni artificiali dell’uomo.

Chi alzando gli occhi al cielo non è rimasto affascinato dalla bellezza delle stelle e dalla loro luce? Beh sappiate che il cielo e le stelle che osserviamo ogni sera, non fanno giustizia alla bellezza effettiva di questi astri luminosi. Il nostro cielo, infatti, risente molto dell’inquinamento atmosferico causato da luci, gas, fumo e altro ancora che coprono il cielo come un velo trasparente e un po’ opaco.

La terrazza delle Stelle Viote

Tuttavia, ci sono dei luoghi in Italia che, considerata l’altitudine in cui si trovano, sono liberi dalle occultazioni dell’inquinamento, aprendo in questo modo le porte ad un cielo che non avete mai visto prima.

La terrazza delle Stelle Viote di Monte Bondone, è l’ esempio per eccellenza di questi luoghi.

Essa, infatti, regala una bellissima ed emozionante visione degli astri. Il Monte, situato a circa 1500 metri di altezza, dunque abbastanza al sicuro dall’inquinamento ambientale, consente allo spettatore di immergersi nello spettacolo infinito delle stelle. Un cielo scuro, limpido, dove questi puntini luminosi la fanno da padrone. Uno spettacolo che lascia lo spettatore a bocca aperta. Luoghi del genere sono infatti di inestimabile valore, non solo per la loro bellezza, ma per ricordare quanto sia spettacolare la natura, quanto essa vada protetta. Un’esperienza di connessione tra terra e cielo da avere un che di magico e ultraterreno.

Altri luoghi spettacolari

In tutto il mondo sembra che esistano solo 12 posti simili, che possono essere paragonati alla nostra terrazza. Un altro sito è quello che troviamo sempre in Italia, nel paese Aiello del Friuli, definito anche il “paese delle meridiane“. Mentre gli altri sono per la maggior parte situati in Europa, in particolare in Svizzera e Regno Unito. Se amate i cieli stellati, questo è il posto che fa al caso vostro.

Inoltre, oltre allo spettacolo del firmamento, la terrazza accoglie i suoi ospiti con l’organizzazione di eventi di intrattenimento. Il tutto unito per regalarvi una delle serate più belle e magiche della vostra vita.