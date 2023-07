DAZN lancia l’allarme al Governo italiano, con l’invito a fare di più per combattere la pirateria, come già più volte vi abbiamo raccontato nel corso del tempo, infatti secondo le prime stime l’intero sistema calcio avrebbe perso anche 24 milioni al mese di mancati introiti.

Una piaga a tutti gli effetti, il mondo dell’IPTV porta gravissime conseguenze in un mondo, quello del calcio, in estrema difficoltà (almeno per quanto riguarda il settore italiano). Le aziende televisive sono sempre più restie ad investire denaro, a causa di prezzi sempre maggiori, che però non permetterebbero loro di guadagnare abbastanza, proprio a causa dell’IPTV.

DAZN lancia l’allarme, le perdite sono elevate

Un recente report dell’azienda, ha infatti confermato quanto temevamo, ovvero che l’IPTV sta letteralmente estorcendo denaro al mondo del calcio, tanto da portare a perdite anche di 800 mila euro a giornata (numeri impressionanti), che si tramutano in più di 24 milioni di euro al mese.

DAZN sostiene di non “poter più fare affidamento al buon senso, le scelte e le azioni del Governo sono state importanti, ma le cifre (di cui sopra) sono talmente elevate da farci sperare che il disegno di legge venga a tutti gli effetti approvato quanto prima, anche già entro l’inizio della prossima stagione”. Stando a quanto raccolto, di tutti gli utenti che fruiscono dell’IPTV, solamente il 17% si è visto oscurare il segnale in seguito all’inizio della visione, e per limitare il tutto, la speranza dell’azienda è che il Governo decida di approvare quanto promesso il prima possibile.