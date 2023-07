CoopVoce, il sommario di tutte le promozioni proposte dalla compagnia

CoopVoce, l’operatore virtuale, sta per rinnovare il suo portafoglio di offerte standard con il lancio delle nuove Evo Essential, Evo 50 e Evo 180. Queste, con prezzi a partire da 4,90 euro al mese, offrono un pacchetto di traffico dati che varia da un minimo di 3 Giga a un massimo di 180 Giga.

CoopVoce: cosa offre l’operatore virtuale stavolta?

Le attuali offerte standard Evo Voce&SMS a 4,90 euro al mese, Evo 30 a 6,90 euro al mese e Evo 150 a 8,90 euro al mese, che dovevano scadere il 30 Giugno 2023, sono state prorogate fino al 5 Luglio 2023. Dal 6 Luglio 2023, sarà disponibile il nuovo portafoglio standard delle offerte CoopVoce Evo, composto da Evo Essential a 4,90 euro al mese, Evo 50 a 7,90 euro al mese e Evo 180 a 9,90 euro al mese.

La nuova offerta CoopVoce Evo 180 sarà in promozione a 7,90 euro al mese dal 6 Luglio al 2 Agosto 2023, per i nuovi clienti con contestuale portabilità del numero e per i già clienti CoopVoce. Queste offerte rimarranno sottoscrivibili fino al 31 Gennaio 2024 ed includono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un certo numero di SMS verso tutti i numeri nazionali e una quantità variabile di traffico internet mobile in 4G, a seconda dell’offerta scelta. Le offerte saranno attivabili da tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che con contestuale richiesta di portabilità del numero da qualsiasi altro operatore, e anche dai già clienti CoopVoce, tramite cambio piano.

CoopVoce richiede un costo iniziale di 9,90 euro per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online con spedizione a domicilio, che include spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. Se l’offerta viene acquistata presso un negozio Coop o se si effettua la prenotazione online con ritiro in un punto vendita, il costo della nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso, oltre a una prima ricarica telefonica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta.