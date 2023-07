L’estate inizia con ottime notizie per gli italiani e per i loro stipendi. Proprio nel mese di luglio, infatti, entrerà in vigore un ulteriore taglio del cuneo fiscale per tutti i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito basso o medio basso. L’ulteriore taglio al cuneo fiscale in busta paga, che si aggiunge a quello già previsto ad inizio di questo 2023, porterà nelle tasche degli italiani un bonus sino al valore di 100 euro.

Bonus da 100 euro per tutti gli italiani in estate

Il bonus sugli stipendi per gli italiani nasce da nuovi fondi che il Governo ha stanziato per abbassare il cuneo fiscale. Rispetto all’inizio dell’anno, in cui era prevista un’agevolazione al 2% e al 3% per tutti i lavoratori dipendenti con reddito annuo sino a 35mila euro, in questo mese di luglio, il valore di questo taglio al cuneo è aumentato.

Per gli italiani è infatti prevista una sforbiciata sino al 4% sulle tasse provenienti dal lavoro. Se si aggiunge la prima sforbiciata del cuneo fiscale con la seconda prevista in questo mese di luglio, molti cittadini si troveranno con buste paga più solide sino a 100 euro rispetto a quanto previsto con la normativa standard.

Il bonus dal valore di 100 euro che entrerà in questo modo direttamente nelle tasche degli italiani sarà disponibile sino al prossimo mese di dicembre. A gennaio, stante le cose, i salari dovrebbero tornare al loro regime effettivo, senza quindi alcun taglio al cuneo fiscale o con tagli più modesti rispetto al 4%. Il Governo però sta studiando soluzioni per rendere permanente questo incentivo a tutti i lavoratori.