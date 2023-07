WindTre è una delle principali aziende di telecomunicazioni presenti in Italia, che vanta un gran numero di clienti in tutto il paese. L’operatore telefonico, apre l’estate con la proposta di promozioni del tutto nuove, sia per la rete fissa, sia per la rete mobile.

WindTre e la telefonia fissa

Per quanto riguarda la telefonia fissa, WindTre si presenta sul mercato, con un’offerta, molto competitiva, per i già clienti sul dispositivo mobile, di soli 22.99 euro al mese. Per i non clienti Wind invece, ci sono altre variazioni disponibili sempre per la stessa offerta.

Si tratta della promo super fibra e, essa comprende:

Linea telefonica con chiamate illimitate ;

; La super fibra ottica FTTH , In mancanza della quale può essere sostituita dalla fibra mista FTTC , in download ed upload;

, In mancanza della quale può essere sostituita dalla fibra mista , in download ed upload; Un modem wi-fi 6 incluso nella promo.

L’offerta prevede un prezzo di 26,99 euro al mese, scontato a 22.99 euro, per coloro che sono già clienti WindTre sul mobile. Con quest’ultima inoltre si potranno aggiungere giga illimitati sullo smartphone senza costi aggiuntivi. Infine, alla promo è possibile aggiungere anche un abbonamento al piano standard della piattaforma Netflix, per un corso di 33,99 euro al mese.

Per coloro che invece non hanno la possibilità di accedere alla fibra ottica o quella mista, potranno usufruire della connessione FWA, Fixed Wireless Access, un ottimo compromesso alla fibra, che mantiene una connessione veloce e costante.

Offerte su dispositivo mobile

Anche per i dispositivi mobili vi è la possibilità di scegliere tra più promozioni disponibili, tra cui:

L’offerta Start 5G Summer, che prevede:

Chiamate e minuti illimitati;

200 sms ;

; Connessione internet 4G e 5G per 100 GB.

Tutto questo attrezzo di 12,99 euro al mese.

2. L’offerta Full 5G Summer, che prevede:

Chiamate e minuti illimitati;

200 sms;

Connessione internet 4G e 5G per 200 GB.

Disponibile al prezzo di 14,99 euro al mese.

Infine per informazioni più dettagliate circa le offerte di cui abbiamo parlato basta andare sul sito ufficiale di WindTre, e sarà possibile accedere alle promozioni direttamente online.